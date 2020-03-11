أمن العاصمة يطيح بعصابة مختصة في تحضير خلطات غير صحية باسم شركة الهاشمي

أطاح أمن العاصمة، بعصابة إجرامية مختصة في تحضير خلطات لتحضير أدوية الهاشمي.

وقد داهم المحققون، محلا لبيع أدوية الهاشمي بباب الزوار، ومستودع لتحضير الخلطات.

وكشفت التحقيقات أن الخلطات المستعملة مجهولة المصدر، وغير صحية، كانت تسوق في الجزائر.

وحسب التحقيقات، فقد كانت تجلب المواد الأولية للخلطات من المغرب، ليتم تحضيرها في المستودع، قبل بيعها بمحلات العاصمة.

وقد استمع قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، إلى أربعة أشخاص مشتبه فيهم في القضية، بينهم امرأة، تشتغل كبائعة للأدوية في محل بباب الزوار.

وينتظر السماع للدكتور الهاشمي، الذي يتواجد حاليا خارج الوطن.