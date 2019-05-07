أمن العاصمة يطيح بـ3 أشخاص يتاجرون في المؤثرات العقلية

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، مؤخرا 03 أشخاص مشتبه فيهم في قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع

ومبلغ مالي بقيمة 12 مليون سنتيم، ينشطون عبر الأحياء السكنية الجديدة بأولاد فايت، حسبما أكدته اليوم الثلاثاء ذات المصالح.

وأوضح المصدر، أن الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أولاد فايت، أوقفت 3 أشخاص مشتبه فيهم كانوا على متن سيارة سياحية

و بحوزتهم 99 مؤثر عقلي ومبلغ مالي قدره 12.5 مليون سنتيم، وكانوا ينشطون عبر الأحياء السكنية الخضراء للبلدية.

ولتتبع نشاط هذه المجموعة، التي وردت بحقها معلومة أمنية تؤكد ترويجهم للمؤثرات العقلية وسط الشباب .

قامت المصالح المختصة بنصب حواجز أمنية على مستوى قطاع الإختصاص، حيث تم توقيف المشتبه فيهم

و إخضاعهم لعملية التلمس الجسدي، التي كشفت عن حيازتهم لعلبتين من مؤثرات عقلية، يشير البيان.

كما تبين،أن هذه المجموعة تستأجر سيارات مختلفة للتنقل إلى ولاية بومرداس،لغرض جلب المؤثرات العقلية وبيعها بالأحياء السكنية خاصة الجديدة منها.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم عرض ملفات المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية،المختص إقليميا أين أمر بوضعهم الحبس المؤقت.