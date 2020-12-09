أمن العاصمة يطيح بمنتحل صفة إطار سام بإحدى الوزارات

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية انتحال صفة حدّدت السلطة العمومية شروط منحها والنصب.

حيث تمّ توقيف مشتبه فيه كان ينتحل صفة إطار سام بإحدى الوزارات.

وحسب بيان أمن العاصمة، انطلقت أطوار قضية الحال بعد ورود معلومة مفادها استعمال مشتبه فيه لصفة إطار سام بإحدى الوزارات.

حيث كان يتصّل بعدّة إطارات تابعة لمؤسّسات وهيئات نظامية وحكومية عن طريق أرقام هاتفية.

وهذا لتحريض ذات الموظّفين على استغلال نفوذه المفترض، قصد الحصول من تلك السلطات على مزايا غير مستحقّة لصالح المحرّض.

لتباشر عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية الجزائر، بتكثيف الأبحاث عن المشتبه فيه والتي كلّلت بتوقيفه.

حيث تبيّن أنّه قام باستهداف العديد من الأشخاص الذين وقعوا ضحيّة لفعله الإجرامي الإحتيالي، باستعماله لصفة إطار سام بتلك الوزارة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا.