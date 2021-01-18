أمن العاصمة يطيح بمنتحل صفة وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، شخصا مشتبها فيه عن قضية انتحال صفة وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي .

حيثيات القضية تعود إلى معلومة وصلت إلى محقّقي مصالح فرقة البحث والتحري BRI، مفادها انتحال صفة وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، من قبل شخص مجهول الهويّة.

هذا الأخير كان يستأجر مسكن على مستوى حي الدوم برج الكيفان، مع ادعائه انه يعالج قضايا هامة وإشهاره لبعض المراسلات القضائية وهويّة موظفي العدالة عبر تطبيق VIBER.

على إثر ذلك قامت عناصر ذات الفرقة بمباشرة التحريات الميدانية عن الشخص المشبوه والتي كلّلت بتوقيفه وتحويله لسماع أقواله.

المعني بالأمر خلال سماعه واستغلالا لتصريحاته أقرّ واعترف أنه كان ينتحل صفة وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي تارة وقاضي تارة أخرى.

كما اعترف أنه كان يقوم بارسال عدة وثائق قضائية داخلية خاصة بزوجته، إلى نساء من معارفه قصد ايهامهم بأنه موظف بسلك العدالة.

بعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا .