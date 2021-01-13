أمن العاصمة يعالج 1605 قضية ويوقف 1922 شخصا شهر سبتمبر

عالجت مصالح الشرطة القضائية بأمن العاصمة، خلال شهر سبتمبر الماضي، 1605 قضية أفضت إلى إيقاف 1922 مشتبه فيه.

وحسب بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، فقد تمّ تقديم الموقوفين، أمام الجهات القضائية المختصّة.

ومن بين الموقوفين، 1038 مشتبه فيه في قضايا تتعلّق بحيازة واستهلاك المخدّرات والأقراص المهلوسة.

بالإضافة إلى 170 شخص متورّط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و669 شخص متورّط في مختلف القضايا.

ومن بين القضايا المعالجة، يوجد 220 قضية متعلّقة بالمساس بالأشخاص، و134 قضية متعلّقة بالمساس بالممتلكات.

أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة، فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 13 قضية.

كمات تمت معالجة 222 قضية متعلّقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي.

بالإضافة إلى 59 قضية متعلقة بالجرائم الإقتصادية والمالية.

ناهيك عن تسجيل 4 قضايا مرتبطة بالجرائم المعلوماتية.

وعالجت ذات المصالح، 168 قضية متعلقة بحمل الأسلحة البيضاء المحظورة، تورط فيها 170 شخص.

وتم تقديم المعنيين، أمام الجهات القضائية وأودع منهم 8 أشخاص الحبس المؤقت.

وفي إطار مكافحة المخدرات، تمّت معالجة 953 قضية تورط فيها 1038 شخص، وتم حجز 30.410 كلغ من القنب الهندي.

بالإضافة إلى 48531 قرص مهلوس، و196 غرام من الكوكايين، و0.44 غرام من الهيروين.

وكذا 3.4 غرام من الأفيون و224 قارورة محلول مهلوس، يضيف البيان.

وبخصوص نشاطات الشرطة العامة والتنظيم، فإن قوات الشرطة قامت بـ 13535 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة.

أين تمّ تنفيذ 391 قرار غلق صادرة عن السلطات المختصة.

أما في مجال الوقاية المرورية، فقد سجلت مصالح الأمن العمومي خلال هذه الفترة، 8500 مخالفة مرورية سحب على إثرها 2769 رخصة.

كما تم تسجيل 30 حادث مرور جسماني، أصيب خلالها 31 شخص بجروح مع تسجيل وفاتين.

وأشار البيان، إلى إن أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى.

في حين قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بـ326 عملية حفظ النظام، فيما تمّ تحويل 51 شخص متشرّد.

كما سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال نفس الفترة، 48927 مكالمة عبر الخط الأخضر 48-15 وكذا خط النجدة 17.

بالإضافة إلى 1000 مكالمة خاصة بالرقم 104.