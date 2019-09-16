أمن العاصمة يفكك شبكة إجرامية تحترف سرقة المركبات

تمكنت مصالح أمن ولاية العاصمة، ممثلة في أمن المقاطعة الادارية للشراقة، من تفكيك شبكة اجرامية وطنية تنشط عبر كامل التراب الوطني تحترف سرقة المركبات وتفكيكها إلى قطع غيار.

الشبكة متكونة من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 الى 45 سنة هذا وتم استرجاع 3 مركبات .

بالاضافة الى كمية معتبرة من قطع غيار السيارات وكذا اجهزة الكترونية حساسة تستعمل في اقتراف السرقات .

وقدرت القيمة المالية للمحجوزات اكثر من 2 مليار سنتيم..

هذا وقد تم انجاز ملف قضائي شان قضية الحال مع تقديم جميع اطراف الشبكة امام النيابة المختصة اقليميا