أمن العاصمة يفكك شبكة إجرامية خطيرة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الشراقة الأسبوع المنصرم ، من الاطاحة بعصابة إجرامية خطيرة مختصة في ترويج المخدرات، مع توقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم وحجز قرابة 2كلغ من الكيف المعالج وسلاح ناري.

وحسب بيان لمديرية أمن العاصمة فإن قضية الحال انطلقت أطوارها على إثر معلومة أمنية مؤكدة، مفادها وجود شخص مشتبه فيه يروّج للمخدّرات. بعد تحديد هويته من قبل عناصر الفرقة تمّ توقيفه بالقرب من مسكنه، ومواصلة للتحرّيات تم توقيف باقي شركائه في القضية.

و بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم حيث أسفرت العملية على ضبط وحجز كمية. من الكيف المعالج تقدر ب 2 كلغ و (889)غ .

كما تم حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 42 مليون و700 ألف سنتيم. و سلاح ناري (مسدّس اوتوماتيكي) و(10) خراطيش من الذخيرة الحيّة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. عن قضية حيازة وتخزين المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة مع حيازة سلاح ناري .