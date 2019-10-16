أمن العاصمة يفكك شبكة إجرامية من أربعة أشخاص ويحجز 34 كيلوغرام من الكيف

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من حجز 34 كيلوغرام من المخدرات من نوع القنب الهندي، وذلك خلال معالجة قضية تفكيك شبكة إجرامية.

وحسب بيان لأمن ولاية الجزائر، فإنه و في إطار معالجة عملية نقل تخزين و المتاجرة بالمخدرات في إطار جماعة إجرامية تم حجز كمية المخدرات.

ومكنت العملية النوعية التي قادتها فرقة مكافحة الإتجار غير شرعي للمخدرات بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية بالعاصمة من تفكيك جماعة إجرامية مكونة من أربعة أفراد.

وحسب ما توصلت إليه المصالح الأمنية من معلومات، فإن أحد الأفراد كان يتاجر بالمخدرات و يخبئ كمية منها في منزله، و بعد تحديد هويته تبين أنه مسبوق قضائيا.

وتم توقيف المشتبه فيه أمام منزله بأحد الأحياء الشرقية في العاصمة، حيث كان متوجها نحو الولايات الشرقية لترويج المخدرات.

وبعد إخضاع سيارة المعني للتفتيش تم حجز 10 كيلوغرام من مخدرات القنب الهندي.

و بعد تفتيش منزل المتهم تم العثور على كمية مخدرات تقدر بـ24 كيلوغرام إضافية من القنب الهندي.

وبعد استمرار التحريات تم توقيف ثلاثة اشخاص هم باقي اطراف الشبكة كما تم حجز ثلاث سيارات و 6 هواتف نقالة، و مبلغ مالي قدر بـ7.5 مليون سنتيم .

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المتهمين للجهات القضائية المختصة للنظر في قضيتهم