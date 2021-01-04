أمن العاصمة يفكك شبكة دولية تتاجر بالمخدرات ويحجز 88 غرام من خام “الهيروين”

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة دولية تستورد وتتاجر بطريقة غير شرعية في المخدّرات الصلبة من نوع الهيروين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن أفراد الشبكة ينشطون عبر عدّة ولايات، حيث تم ضبط وحجز “88” غرام من خام “الهيروين”.

كما تم حجز مبلغ مالي (675) مليون سنتيم و04 مركبات سياحية، مع توقيف 9 أشخاص مشتبه تورطهم في القضية.

وأضاف البيان، أن العملية عالجتها فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات بالمقاطعة وسط للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر.

وجاءت العملية إثر معلومات مفادها وجود أشخاص يستوردون ويتاجرون بطريقة غير شرعية في المخدّرات الصلبة من نوع الهيروين.

وأفضت التحريات إلى تحديد هوية بعض أفراد الشبكة، حيث تمّ توقيف 9 أشخاص من بينهم خمسة 5 أجانب.

كما تمكّنت الفرقة من ضبط وحجز 88 غرام من المخدرات الصلبة “هيروين” خام، و500 غرام من مسحوق أبيض يستعمل كدعائم لتحضير المخدّر.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا.