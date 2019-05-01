أمن العاصمة يفكك عصابة “نسوة” يتاجرن في المؤثّرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف 3نساء، يتاجرن رفقة شاب في المؤثرات العقلية، وفق ما أفاد به بيان لمصالح الأمن، اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر، أنه تم معالجة قضية حيازة أقراص ذات أساس مخدّر لغرض المتاجرة، مع حيازة وصفات طبيّة صورية ومزوّرة،

مع حجز 300 مؤثّر عقلي ووصفات طبيّة بأسماء مختلفة مشكوك فيها، وفق ذات المصدر .

القضية إنطلقت أطوارها ببئر توتة،بعد إستقاء معلومة مؤكّدة مفادها تردّد إمرأتان على متن سيارة سياحية شبه يوميا،على صيدليات قطاع الإختصاص

تحملان معهما وصفات طبيّة موصوف بها أدوية مهلوسة قصد شراءها، لتباشر ذات المصالح على إثر ذلك عمليات التحرّي،

حيث تمّ التأكّد من هويّتهما وتوقيف المشتبه فيها الأولى،وهي حاملة كيس بلاستيكي به 300 مؤثّرعقلي،ووصفات طبيّة بإسمها الخاص ووصفات أخرى بأسماء مختلفة،

بالإضافة إلى بطاقات تعريف وطنية بأسماء مختلفة تبدوا مزوّرة ومبلغ مالي قدره 2.5 مليون سنتيم، يضيف ذات المصدر .

في حين تمّ توقيف المشتبه فيها الثانية، التي كانت على متن السيارة وبحوزتها 08 نسخ من بطاقات تعريف وطنية لعدّة أشخاص

كما تمّ في السياق ذاته، توقيف إبن المشتبه فيها الأولى، الذي كان يتولّى سياقة السيارة.

كما أسفرت التحريّات المستمرة، إلى توقيف مشتبه فيها رابعة تمّ توقيفها وحجز بحوزتها حقيبة يدوية بها نسخة لوصفة طبيّة.

بعد إستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ عرض المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية المختص إقليميا،

أين أمر بإيداع إثنان منهما الحبس المؤقّت، فيما وضع الآخران تحت الرقابة القضائي، وفق نفس المصدر .