أمن العاصمة يفكّك جماعة أشرار ويحجز 23 مركبة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك جماعة أشرار منظّمة مختصة في التهريب الدولي للمركبات مع سرقتها وتزوير وثائقها القاعدية.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني في “الفايسبوك”، فإن مصالح أمن العاصمة عالجت قضية تكوين جماعة أشرار منظّمة تمتهن تزوير وثائق السيارات وسرقتها وتهريبها دوليا.

وفي هذا الإطار، اتضح بأن هذه الجماعة الإجرامية مختصة أيضا في التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية قاعدية قصد وضع المركبات المسروقة للسير بمواصفات غير قانونية.

وقد تم إثر هذه العملية النوعية تفكيك أفراد الشبكة وحجز 23 مركبة.