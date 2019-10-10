أمن العاصمة يفكّك شبكة مختصّة في التهريب الدولي للتبغ

وضعت مصالح أمن ولاية الجزائر، حدا لنشاط شبكة إجرامية مختصّة في التهريب الدولي للتبغ ومواد أخرى.

حيث بلغت قيمة المحجوزات 4.5 مليار سنتيم، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 775 مليون سنتيم وسيارتين نفعيتين.

مع توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم. قضية الحال عالجتها فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية الشراڤة.

تمثّلت في تفكيك شبكة إجرامية مختصّة في التهريب الدولي للتبغ ومواد أخرى مع عرضها للبيع في السوق الوطنية .

وحيازة وعرض بضائع تجارية مقلّدة المحتوى للإتجار غير المشروع، مع عرض بضائع مهرّبة منتهية صلاحية للاستهلاك.

كما مكنت الأبحاث والتحرّيات التي باشرتها عناصر الشرطة، من تحديد هويّة المشتبه فيهم.

مع تحديد الأماكن التي تُستغل من طرفهم كمستودعات لتخزين المواد المهرّبة.

وبعد استغلال إذن التفتيش من طرف وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

تمكّنت ذات المصالح من حجز مبلغ مالي قدره 775 مليون سنتيم وسيارتين نفعيتين.

بالإضافة إلى حجز سلع بقيمة 4.5 مليار سنتيم، تمثّلت في مليون وحدة فحم «الشيشة» و5510 علبة سجائر مختلفة الماركات.

و7980 علبة معسّل مختلفة الأوزان و450 كيس تبغ للترشّق و56 سيجارة إلكترونية و16 علبة سيغار و18 علبة عشبة التبغ.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

أين أمر بوضع اثنان منهم الحبس المؤقّت، فيما وضع الباقي تحت الرقابة القضائية.