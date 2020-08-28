أمن العاصمة يفكّك عصابة إجرامية مختصة في سرقة المحلات بالكسر

فكّكت مصالح أمن ولاية الجزائر، اليوم الجمعة، عصابة إجرامية مختصة في سرقة المحلات التجارية بالكسر، والتي استولت على أزيد من 33 مليون سنتيم من عملياتها.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان المديرية، فقد تمكنت مصالح الأمن من تفكيك نشاط جماعة إجرامية مختصة في السرقة بالكسر للمحلات التجارية.

وأوضح البيان بأنه جرى توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم متورطين في 8 قضايا سرقة محلات استولوا خلالها على أكثر من 33 مليون سنتيم.

وقد انطلقت أطوار القضية بعد تسجيل فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، قضية سرقة بالكسر راح ضحيتها صاحب مطعم وسط الجزائر العاصمة.

وأشار البيان بأن السارقين استولوا خلالها على مبلغ 25 مليون سنتيم سنتيم وحاملة إلكترونية وهاتف نقال.

وباستغلال المعطيات العلمية والتقنية، توصلت عناصر الفرقة المتحرية من تحديد هوية 4 أشخاص مشتبه فيهم بعد عملية ترصد محكمة.

وأكد البيان بأن عناصر الشرطة أوقفت مشتبها فيه، وبعد مواجهته بما نسب إليه، كشف عن هوية شركائه الثلاثة، حيث تبين لاحقا ضلوعهم في 8 قضايا بالكسر عبر إقليم اختصاص أمن ولاية الجزائر.

وقد استولى الموقوفون على مبلغ 33.5 مليون سنتيم، ليتم تحديد هوية شخصين آخرين مشاركين في عمليات السرقة وتوقيفهما.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.