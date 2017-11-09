أمن العاصمة يفكّك عصابة تتاجر بالحبوب المهلوسة بتزوير الوصفات الطبية

ضبط بحوزتهم على 360 قرص مهلوس ووصفات طبية مزورة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من تفكيك جماعة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات بواسطة وصفات طبيّة مزوّرة، حيث تمّ توقيف 3 أشخاص وحجز 360 كبسولة من المؤثرات العقلية و3 هواتف نقالة وسيارة سياحية ووصفات طبيّة.

تفاصيل القضية حسب بيان لأمن العاصمة، تعود إلى توقيف فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية بمقاطعة الوسط للشرطة القضائية على مستوى ساحة بور سعيد بالعاصمة، 3 أشخاص مشتبه فيهم كانوا على متن سيارة سياحية، حيث ضبط بحوزة أحدهم على 6 علب من المؤثرات العقلية تحتوي على 360 كبسولة، بالإضافة الى نسخة طبيّة عليها ختم خاص بطبيب عظام بإحدى المستشفيات الاستعجالية، أما المشتبه فيه الثاني، فقد ضبط بحوزته هاتف نقال، وخلال التحريات، اعترف أحد المشتبه فيهم بتحريره للوصفة الطبيّة المزوّرة وتسديد نصيب من شراء المؤثرات العقلية، في حين اعترف المشتبه فيه الثالث بتسديده للشطر الثاني، ومواصلة للتحريات، تبيّن أن الطبيب المؤشّر على الوصفة غير مدرج ضمن قائمة موظّفي المؤسسة الاستشفائية التي زُوّر باسمها الوصفة، وعليه تم استرجاع الوصفة من الصيدلاني للعمل على إجراء الخبرة عليها والتأكد من صحتها ومطابقة الأختام المرفوعة عليها، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضدهم بجرم المتاجرة في المخدرات والتزوير واستعمال المزور، أحيلوا بموجبه على الجهات القضائية المختصة إقليميا، أين أمربإيداعهم الحبس المؤقت.