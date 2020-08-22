أمن العاصمة يلقي القبض على قاتل زوجته الحامل في بني مسوس

ألقى أمن ولاية العاصمة، اليوم السبت، القبض على قاتل زوجته الحامل في بني مسوس.

وقد تمكنت المقاطعة الغربية للشرطة القضائيى لأمن ولاية الجزائر، في ظرف قياسي، على إثر أبحاث وتحريات حثيثة، من توقيف الجاني المشتبه في جريمة قتل بشعة جرت وقائعها في بني مسوس.

قضية الحال أقدم من خلالها الجاني على قتل زوجته الحامل بابنه في شهره السابع داخل منزله ثم لاذ بالفرار.

بعد استكمال الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهة القضائية المختصة التي أمرت بإيداعه بالمؤسسة العقابية.