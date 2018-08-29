أمن العاصمة ينظّم حملة تحسيسية اتجاه سائقي حافلات المسافات الطويلة بالخروبة

نظمت مصالح أمن ولاية الجزائر اليوم الأربعاء، حملة تحسيسيّة و توعوية اتجاه سائقي الحافلات المختصة في المسافات الطويلة.

على مستوى محطّة النقل البرّي للمسافرين بالخروبة (سوقرال) بولاية الجزائر.

وهذا بهدف توعيتهم بضرورة التحلّي بالحذر وبعدم الإفراط في السرعة أثناء نقل المسافرين من أجل تفادي الحوادث المرورية.

و قال المكلّف بالإعلام و الإتصال على مستوى المصلحة الولائية للأمن العمومي لأمن الجزائرالملازم أول للشرطة مهدي أحباب في تصريح للصحافة.

أنّ هذه الحملة التّحسيسية و التوعوية اتجاه سائقي الحافلات المسافات الطويلة على مستوى محطة النقل البري للمسافرين بالخروبة.

تدخل في إطار الحملات التوعوية والتحسيسية التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني.

و تهدف إلى توعية السائقين بضرورة عدم الافراط في السرعة لتفادي الحوادث المرورية.

و كذا ضرورة المراقبة اليومية لتجهيزات الحافلات الخاصة لاسيما لوازم الاسعافات الأولية و مطفأة الحرائق.