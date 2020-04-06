أمن العاصمة ينظّم 144 عملية تطهير للأحياء للحد من انتشار فيروس “كورونا”

أحصت مصالح أمن ولاية الجزائر، منذ بدأ عملية التحسيس والتوعية المتعلّقة بانتشار فيروس كورونا 144 عملية تطهير وتعقيم.

وأضاف بيان لذات المصالح، أنه تم تسجيل أكثر من 338 حالة مخالفة لقوانين التجارة المتعلّقة بتجار كانوا يضاربون بأسعار المواد الغذائية والمواد شبه الصيدلانية.

وأكد نفس البيان، إن مصالح أمن ولاية الجزائر تعمل على قدم وساق في مواجهة الجائحة التي ألمّت بالعاصمة خصوصا وبالوطن عموما.

وتعمل مصالح الأمن على الحد من إنتشار هذا الفيروس، من خلال تسخير جميع إمكانياتها البشرية والمادية، من خلال تحقيق 144 عملية تطهير وتعقيم لمختلف أحياء وشوارع العاصمة.

كما تعمل ذات المصالح على الحد من المضاربة في الأسعار من خلال توقيف التجار المخالفين لقوانين السوق، حيث تمّ تسجيل 388 مخالف، مع حجز 33 طن من مادة السميد، (6.6) طن من “السكر، و3 طن من “الفرينة”، بالإضافة إلى 5 قنطار من مادة “المايزينة”، و86 قنطار من البقول الجافة.

كما تم حجز 15 قنطار من المعجنات الغذائية، و3427 لتر من الحليب، و1856 لتر من الزيت، و 15961 وحدة من المواد الغذائية والمشروبات، 645 لتر من مواد التنظيف المنزلي.

فيما يخص المواد شبه الصيدلانية المحجوزة، تمثّلت في حجز 12785 قفاز طبّي، 5207 محلول كحولي مطهّر، 14033 كمامة، 183 قناع طبّي و 158 آلة طبيّة. ناهيك عن حجز 7 آلات طهي القهوة، وست ماكينات خياطة.