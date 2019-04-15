أمن العاصمة ينفي تعرض 4 مواطنات لسوء معاملة بمركز أمن براقي

نفت مصالح أمن ولاية الجزائر، نفيا قاطعا،تعرض 4 مواطنات لسوء معاملة بمركز أمن براقي.

وفندت مصالح أمن العاصمة، الادعاءات التي تضمنها تسجيل فيديو متداول عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

مفاده تعرض 4 مواطنات، السبت الماضي، بعد توقيفهم خلال تجمع على مستوى البريد المركزي، إلى سوء المعاملة، بعد تحويلهن إلى أمن المقاطعة الإدارية لبراقي، بأمن ولاية الجزائر.

وأشار البيان أن المواطنات الـ 4 رفقة 6 رجال، تم تحويلهم الى إحدى مقرات الأمن الوطني ببراقي، لإجراء أمني وقائي والمتمثل في التلمس الجسدي للمعنيين بإشراف شرطية برتبة ملازم أول بالنسبة للمواطنات 04.

وهذا الإجراء الشرطي التحفظي، يهدف إلى تجريد الشخص من أي مواد أو أدوات، قد يستعملها ضد نفسه أو ضد غيره، ليتم إخلاء سبيل الجميع فيما بعد في ظروف عادية.

وأكدت مصالح أمن ولاية الجزائر، أن ما تداول في هذا الشأن، لا أساس له من الصحة، بل هو مجرد ادعاءات مغرضة تهدف لتشويه صورة جهاز الأمن الوطني.

وأكد في ذات السياق حرص مصالحه على ضمان الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية، ومبادئ حقوق الإنسان، وصون كرامة المواطن.