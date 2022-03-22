أمن العاصمة يوجه نداءً للجمهور في قضية نصب واحتيال

وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لبئرمرادرايس، اليوم الاثنين، نداء للجمهور في قضية نصب واحتيال.

وجاء في بيان لذات المصالح، أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الاجراءات الجزائية وعملا بالاذن الصادر عن وكيل الجمهورية لمحكمة بئرمرادرايس،

فقد وجهت ذات المصالح نداء للجمهور قصد تلقي معلومات او شهادات أو تقييد شكوى ضد المدعو بن داود أسامة، المتابع في قضايا السرقات والنصب والاحتيال.

كما دعت ذات المصالح كل شخص وقع ضحية سالف الذكر أو يحوز على معلومات، الاتصال بالمصلحة المحققة لفرقة الشرطة القضائية لأمن مقاطعة بئرمرادرايس،

على مستوى مقر الأمن الحضري الخامس بتقصراين. أو التقرب من أي مركز شرطة لأجل الادلاء بشهادته او تقييد شكوى رسمية.

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