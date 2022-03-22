أمن العاصمة يوجه نداءً للجمهور في قضية نصب واحتيال
وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لبئرمرادرايس، اليوم الاثنين، نداء للجمهور في قضية نصب واحتيال.
وجاء في بيان لذات المصالح، أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الاجراءات الجزائية وعملا بالاذن الصادر عن وكيل الجمهورية لمحكمة بئرمرادرايس،
فقد وجهت ذات المصالح نداء للجمهور قصد تلقي معلومات او شهادات أو تقييد شكوى ضد المدعو بن داود أسامة، المتابع في قضايا السرقات والنصب والاحتيال.
كما دعت ذات المصالح كل شخص وقع ضحية سالف الذكر أو يحوز على معلومات، الاتصال بالمصلحة المحققة لفرقة الشرطة القضائية لأمن مقاطعة بئرمرادرايس،
على مستوى مقر الأمن الحضري الخامس بتقصراين. أو التقرب من أي مركز شرطة لأجل الادلاء بشهادته او تقييد شكوى رسمية.
طالع أيضا:
العاصمة: القبض على مزوّر الأوراق النقدية بالشراقة
كما تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الشراقة،
من توقيف مزوّر أوراق نقدية من العملة الوطنية.
وفي بيان لذات المصالح فقد تمكنت هذه الاخيرة من معالجة قضية التزوير واستعمال المزور لأوراق نقدية من العملة الوطنية
ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وحمل سلاح أبيض محظور.
وفي هذا السياق و على إثر دوريات قامت بها عناصر ذات الفرقة بقطاع الاختصاص، تمّ توقيف شخص مشبوه
كان على متن سيارة سياحية، باخضاعه لعملية المراقبة القانونية.
ضبط بحوزته على مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدّر بـ(14000) دج. تحمل كلّها نفس الرقم التسلسلي، حيث تبيّن بعد ذلك أنّها مزوّرة.
كما تمّ ضبط بداخل المركبة على ألعاب نارية تمثّلت في 5 بوق و فيميجان، كانت مخبّأة بإحكام تحت المقاعد الخلفية للسيارة، عليه.
حيث تمّ حجز السيارة وتحويل السائق إلى مقر الفرقة لمباشرة التحريات.
هذا و بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.
طالع أيضا: أمن الحراش يوقف شخصين في حالة تلبّس بالسرقة طالت لواحق مركبة
كما عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثّلة في مصالح الأمن الحضري الأول الحراش، قضية سرقة لواحق مركبة سياحية في حالة تلبّس.
وفي هذا السياق قضية الحال انطلقت أطوارها بعد تقدّم مواطن لمقر أمن المقاطعة الإدارية الحراش، لغرض الإبلاغ عن شخصين مشتبه فيهما يحاولان سرقة عجلات سيارة والده.