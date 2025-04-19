درك العاصمة يوجه نداءً للجمهور

وجهت مصالح الدرك الوطني لولاية الجزائر، نداءً إلى المواطنين، من أجل شخصين المسمى ب. ك، والمسمى س. ب، المشتبه فيهما في قضايا النصب والاحتيال عن طريق التوسط على مستوى وزارة العدل.

وأكدت ذات المصالح الأمنية في بيانها أنها، قامت بتوقيف الشخصين المسمى ب. ك، والمسمى س. ب. وهذا طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس.

وأشار البيان أن الموقوفان مشتبه فيهما في قضايا النصب والاحتيال عن طريق التوسط على مستوى وزارة العدل. من أجل التدخل لصالح أحد المتهمين هارب من العدالة.

في هذا الصدد، وجّهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية لهما سواء التقى بهما شخصيا أو تعامل معهما، وقدموا أنفسهما بتقديم خدمة للتوسط بحل مشكل على مستوى الوزارة التوجه إلى نيابة الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس أو التقدم إلى مقر مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالجزائر التي فتحت تحقيق في هذا الشأن، أو إلى أقرب مقر للدرك الوطني عبر تراب الجمهورية لتقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

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