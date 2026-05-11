أمن العاصمة يوجه نداء بشأن إمرأة

وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، نداء إلى المواطنين، بخصوص المدعوة “خ.و”.

وحسب بيان لأمن العاصمة، فإن المعنية، مشتبه فيها في قضية النصب، وإصدار شيك بدون رصيد راح ضحيتها 126 شخص.

ووفي هذا الصدد، وجهت ذات المصالح، نداء لكل شخص يكون قد تعرف على المشتبه فيها أو وقع ضحيتها. التوجه إلى مقر فرقة الشرطة القضائية السالفة الذكر. أو أي مقر شرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.