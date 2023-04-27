أمن العاصمة يوجه نداء للجمهور بخصوص هذا الشخص
بقلم أسماء.ع
أنهت مصالح أمن ولاية الجزائر، إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة المدعو “أ.أ”. مشتبه فيه في قضية النصب الموجه للجمهور. باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحة الفايسبوك: SALEM usdt.
كما وجهت في هذا الصدد أمن ولاية العاصمة، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر. وهذا بالتقرب إلى مصالح مقاطعة الشرطة القضائية الأولى الكائن مقر بـ 4 شارع الدكتور سعدان الجزائر الوسطى قصد تقييد شكوى.
في حين، جاء النداء طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية محكمة حسين داي.
رابط دائم : https://nhar.tv/9GB23