أمن العاصمة يوجه نداء للجمهور حول مشتبه به في تنظيم جماعات إجرامية

دعا قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بالقطب القضائي بمحكمة سيدي امحمد، المواطنين إلى التبليغ عن مجرم مشتبه فيه بتنظيم جماعة إجرامية للمتاجرة في المخدرات.

وطبقا لنص المادة 26 فليكن في علم المواطنين أنه في إطار التحقيق المفتوح تحت رقم النيابة 0014/24 ورقم التحقيق 0005/24. على أساس جناية الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة. جناية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، جناية تبييض الأموال على سبيل الاعتيا.د وفي إطار جماعة إجرامية منظمة المشتبه أن يكون متورط فيها الشخص الظاهر في الصورة.

وعليه، يدعو قاضي التحقيق، كل شخص تعرف على المشتبه فيه الظاهر في الصورة أو لديه أي معلومات حول هويته. أو مكان تواجده أو له شهادة أو معلومات من شأنها المساهمة في التحقيق التقدم فورا لمقر المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات. الكائن بواد السمار طريق الجمهورية، أو امتداداتها الجهوية أو أقرب مقر للشرطة عبر إقليم الجمهورية، للإدلاء بشهادته.