أمن العاصمة يوجه نداء للجمهور

وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر نداء إلى المواطنين، بخصوص المدعو “ع.خ”، مشتبه فيه في قضية جنحة النصب.

وحسب بيان للمصلحة ذاتها، فإن المشتبه فيه متهم في قضية النصب باللجوء للجمهور، انتحال هوية الغير، وجنحة التزوير واستعمال المزور.

في هذا الصدد، توجّه مصالح أمن ولاية الجزائر، نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر. التوجه إلى المقاطعة الرابعة للشرطة القضائية بوشاوي، أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.