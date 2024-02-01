أمن العاصمة يوجه نداء للجمهور

تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر إلى علم المواطنين، أن كل من المدعو “ب . م”، والمدعو “ج . ي”، والمدعو “م. ز”، يشتبه فيهم في قضية الشروع في النصب والإحتيال.

ووجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالفي الذكر التوجه إلى فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الرويبة، أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

المعنيون يشتبه فيهم في قضية الشروع في النصب والإحتيال باستحضار مركبة. وحيازة مواد معدة لغرض التزوير، وحمل سلاح أبيض محظور.