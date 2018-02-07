أمن العاصمة يوجه 70 مدمن مخدرات إلى مراكز العلاج المختصة

وجهت مصالح الشرطة بأمن ولاية الجزائر، أكثر من 70 شخصا مدمنا على المخدرات للمراكز العلاجية المختصة السنة الفارطة.

وبحسب مصادر من أمن ولاية الجزائر ،فإن المصالح الأمنية وجهت الشباب المدمن الى مراكز قصد الإقلاع عن هذه الآفة.

والهدف هو العمل الإستباقي قصد محاربة جميع أنواع المخدرات المتداولة بين الشباب.

تم التكفل بأكثر من 100 فرد متمدرس بالأطوار التعليمية ومراكز التكوين المهني أين تم عرضهم على الأطباء النفسانيين.

في حين تم توجيه بعض المدمنين إلى المركز الجامعي “فرانتز فانون” المتخصص بولاية البليدة مع ضمان السرية التامة في العلاج.

وأشار فقد نظمت المديرية العامة للأمن الوطني 530 نشاط وقائي من المخدرات وبعض الآفات التي تهدد سلامة الفرد في المجتمع.