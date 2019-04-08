أمن العاصمة يوقف ثلاث أشخاص سرقوا معدات طبية من مستشفى جامعي

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ثلاث أشخاص، مشتبه فيهم في قضية سرقة معدّات طبيّة من داخل مستشفى جامعي

حيث تبين بعد التحريات أن أحد المشتبه فيهم، موظف بصيدلية المستشفى، حسبما جاء في بيان عن ذات الجهاز الأمني.

وأوضح البيان أن قضية الحال عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبوزريعة، والتي فتحت تحقيقا في واقعة تورط فيها ثلاثة أشخاص.

بتهمة سرقة معدّات طبيّة من داخل مستشفى جامعي، واستولوا من خلالها على 4000 قفّاز طبّي و5 أغطية من مختلف الأحجام.

فضلا عن 200 متر من مشاش غير معقّم، حيث مكّنت المعطيات الأولية التي تمّ الحصول عليها، من توقيف المشتبه

فيه الأول، الذي اتّضح أنّه موظف بصيدلية المستشفى، حيث كان على متن سيارة أجرة سائقها هو المشتبه فيه الثاني.

غير أنه وبتوسيع التحريات تمّ توقيف المشتبه فيه الثالث حسب البيان، الذي عثر بحوته بعد تفتيش السيارة على جميع المسروقات.

وتمّ عرض المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بعد انتهاء التحريات، والذي وجّه الجميع لاستدعاءات مباشرة.