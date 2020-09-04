أمن العاصمة يوقف شخصا متلبسا بسلب مواطن 59 مليون سنتيم

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، اليوم الجمعة، شخصا متلبسا بالاعتداء على مواطن وسلبه مبلغ 59 مليون سنتيم بعد الترصد له.

ونقل موقع “التلفزيون الجزائري” بأن مصالح الأمن أوقفت المشتبه فيه متلبسا، فيما يجري البحث عن شريكه بعد اعتدائهما على الضحية.

وأوضح بيان أمن العاصمة بأن القضية عالجتها مصالح الأمن العمومي الحضري السادس في بن طلحة التابعة لأمن مقاطعة براقي.

وانطلقت هذه العملية استغلالا لمعلومة تفيد وجود أشخاص يترصدون للمواطنين عبر الطرقات ويعتدون عليهم بسلب أموالهم وممتلكاتهم.

وفي هذا الإطار، ترصدت عناصر الفرقة للمعنيين وتم توقيف شخص في حالة تلبس يعتدي على مواطن ويسلبه مبلغ 59 مليون سنتيم.

وأوضحت مصالح الأمن بأنه جرى استرجاع المبلغ المسروق وتوقيف المعتدي، فيما لا تزال الأبحاث جارية عن شريكه بعد تحديد هويته.

مضيفة بأن الموقوف تم تقديمه أمام الجهات القضائية بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المعمول بها.

معين تيت