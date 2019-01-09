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أمن العاصمة يوقف شخصا يزرع القنب الهندي بمنزله

أخبار الجزائر
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أمن العاصمة يوقف شخصا يزرع القنب الهندي بمنزله
بقلم نادية بن طاهر

عثرت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا، على 3 شجيرات للقنب الهندي، بحوزة أحد المواطنين، كان يزرعها بمنزله ببوزريعة.

وحسب بيان لذات المصلحة، اليوم الأربعاء، فإن مصالح الأمن، أوقفت شخص مشتبه فيه، في قضية زراعة القنب الهندي بطريقة غير شرعية مع المتاجرة.

حيث عثر بحوزته على 3 أكياس بلاستيكية صغيرة، تحتوي على عشبة مخدرة من نوع القنب الهندي.

وبعد الحصول على إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، عثرت عناصر الشرطة على إناء مزروع به نبتة مخدّرة، وجذور شجيرة أخرى.

وبمواجهة المشتبه فيه بمختلف الدلائل، اعترف هذا الأخير بشرائه للنبتة بالعملة الصعبة، حيث قام  بزراعتها على سبيل التجربة.

ليتم عرض المشتبه فيه على السيد وكيل الجمهورية، حيث أمر بإيداعه الحبس المؤقت.


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