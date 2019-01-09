أمن العاصمة يوقف شخصا يزرع القنب الهندي بمنزله

حيث عثر بحوزته على 3 أكياس بلاستيكية صغيرة، تحتوي على عشبة مخدرة من نوع القنب الهندي.

وبعد الحصول على إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، عثرت عناصر الشرطة على إناء مزروع به نبتة مخدّرة، وجذور شجيرة أخرى.

وبمواجهة المشتبه فيه بمختلف الدلائل، اعترف هذا الأخير بشرائه للنبتة بالعملة الصعبة، حيث قام بزراعتها على سبيل التجربة.

ليتم عرض المشتبه فيه على السيد وكيل الجمهورية، حيث أمر بإيداعه الحبس المؤقت.