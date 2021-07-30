أمن العاصمة يوقف شخصين أغلقا الصمام الرئيسي لتدفق الماء

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الادارية لباب الوادي، شخصين قاما بغلق الصمام الرئيسي لتدفق المياه الصالحة للشرب باستعمال مفتاح خاص مصنوع يدويا.

وأوضح بيان لذات المصالح الأمنية، اليوم الجمعة، أنه “بعد تداول فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخصين يقومان بغلق الصمام الرئيسي لتدفق المياه الصالحة للشرب باستعمال مفتاح خاص مصنوع يدويا، قامت مصالح الأمن بمباشرة التحريات التي أفضت في نفس اليوم إلى توقيف المشتبه فيهما في قضية التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية مع تعريض حياة الغير للخطر” بالانتهاك البين لواجب من واجبات السلامة والاحتياط وكذا مخالفة المراسيم والقرارات المتعلقة بالحجر الصحي.

وقد تم حجز المفتاح المستعمل في هذه العملية وسيارة سياحية وهاتفين نقال.وبعد إستكمال جميع الاجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات المختصة إقليميا.