أمن العاصمة يوقف شخصين سرقا مبلغ مالي من محل   

تمكن مصالح أمن ولاية الجزائر، بحر الأسبوع الجاري، من توقيف شخيصن بتهمة السطو على محل تجاري وسرقة 400 مليون سنتيم.

حيثيات العملية، حسبما أفاد به بيان لمدرية الأمن الوطني، تعود عندما أدعا الضحية شكوى لدى مصالح الامن بدائرة بئر مراد رايس.

مفادها أنه تلقى اتصالا هاتفيا من شقيقه أبلغة بأن محله التجاري تعرض لسرقة مبلغ مالي قدر بـ 400 مليون سنتيم.

وفورها وبعد معاينة كاميرا مراقبة المحل تم تحديد هوية شخصين يشتبه فيهما كان قادمان إلى محل الضحية ويحملان مطرقة حديدة.

كما رصدت كاميرا ثانية المشتبه فيهما خرجان من المحل وهما يحملان الصندوق المحفص.

وباشرت مصالح الأمن في عملية التحري التي أفضت إلى توقيف المشتبه فيهما واسترجاع المبلغ المالي وآلة عد الأوراق النقدية.

وقامت مصالح الأمن بتقدم المشتبه فيهما للمثول أمام السلطات القضائية.