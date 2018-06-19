أمن العاصمة يوقف شخصين ويحجز 866 قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، بحر الأسبوع الجاري، من توقيف شخصين وحجز 866 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 96 ألف دينار.

العملية جاءت بعد توقيف شخص وهو بصدد إخفاء كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة داخل خزانة عددات الكهرباء برواق العمارة التي يقيم فيها على مستوى مقاطعة بئر توتة.

والذي أكد أن الأقراص المهلوسة تعود إلى والدته.

وبعد تفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 96 ألف دينار هي من عائدات المتاجرة وكذا 14 قارورة محلول مخدر.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما على وكيل الجمهورية المختص لقيميا للنظر في ملفاتهم.