أمن العاصمة يوقف عصابة حاولت زرع الرعب وسط السكان بحي رويسيو

أوقفت مصالح أمن الجزائر أربعة أشخاص مشتبه فيهم ومسبوقين قضائيا بحي رويسو بحسين داي مشتبه فيهم بتكوين عصابة أحياء لغرض خلق جو انعدام الأمن في وسط الاحياء مع المشاجرة وسط الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء محضورة.

وحسب بيان لأمن ولاية الجزائر فإنه وعلى إثر دوريات لمصالح الأمن الحضري السابع برويسو التابع للمقاطعة الإدارية بحسين داي يهدف لقمع الجريمة بمختلف أنواعها لفت انتباهم شجار وقع على الطريق العام أحدث فوضى عارمة.

للتدخل الشرطة بالزي الرسمي وتوقف شخصين من المتورطين في الشجار، مسبوقين قضائيا ومعروفين لدى نفس المصالح بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وخلال تدخل عناصر الشرطة تم حجز أسلحة بيضاء مستعملة في الشجار، وبعد التحري تبين أن سبب الشجار كان حول المؤثرات العقلية والمخدرات ومكان ترويجها.

وخلال مواصلة عملية التحري تم توقيف شخصين أخرين متورطين في الشجار كما تم حجز أسلحة بيضاء، ليتبين فيما بعد أنهم مسبوقين قضائيا.

وتبين أن أغلب الأاطراف كانت تأثر المؤثرات العقلية، التي تدفعها في كل مرة لخلع حالة من الشجار في الحي التي تحدث الرعب وسط الساكنة.

وبعد اتمام الاجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص اقليميا الذي امر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.