أمن العاصمة يوقف محتالا انتحل صفة مختص في تجهيز المطابخ وسلب ضحاياه أموالهم

كشفت مصالح أمن ولاية الجزائر، أمس، عن توقيف شخص مشتبه في تورّطه في قضية نصب عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، أوقفت شخصا مشتبها في تورطه في قضية نصب عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، موضحة أن الموقوف احتال على ضحاياه وسلبهم مبالغ مالية، بعدما أوهمهم بتأثيث وتجهيز مطابخهم.

وفي التفاصيل، أوضح البيان أن القضية التي كانت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، تمت بناءً على شكوى بخصوص قضية نصب عبر الموقع الأزرق “فايسبوك”، ليتم بعد تحريات واسعة قامت بها الفرقة، توقيف المشتبه فيه الذي كشفت التحقيقات أنه استأجر محلا يستغله كمكتب يعرض من خلاله مطابخ عصرية جاهزة بأسعار مغرية على صفحات متعددة في “الفايسبوك”.

كما أظهرت التحقيقات، أن المتهم الموقوف كان يقوم بربط ضحاياه الراغبين في اقتناء السلعة المعروضة بموعد لأخذ قياسات المطبخ، ثم يطلب تسبيقات مالية مقابل وصولات دفع.

وبمواصلة التحريات واستغلالا للمعطيات التقنية، تبين أن المشتبه فيه نصب على عدد كبير من المواطنين، حيث تم استدعاء 25 ضحية تم سماعهم على محاضر رسمية.

ومن المقرر أن يتم تقديم المشتبه فيه للمثول أمام النيابة المختصّة إقليميا، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.