أمن العاصمة يوقف محتال أوهم ضحاياه بمناصب شغل في ميناء العاصمة

تمكنت مصالح أمن حسين داي بالعاصمة، بحر الأسبوع الجاري، من توقيف شخص بتهمة النصب والإحتلال على ضحاياه عن طريق ايهامهم بصفقات ومناصب شغل وهمية في ميناء الجزائر.

حيثيات القضية، حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للامن الوطني يحوز موقع “النهار أونلاين”على نسخة منه.

عندما تقدما شخصين بشكوتين الأولى مفادها أن المشتبه به وعده الضحية بتمكينه من إخراج درجات نارية من ميناء الجزائر مقابل 18 مليون سنتيم.

وضرب له موعد عن طريق الهاتف النقال بمقابلته بالقرب من الميناء ليأخد المبلغ المالي ثم يختفي.

في حين تقدم ضحية ثان بشكوى مفادها تعرضه للنصب من قبل المشتبه فيه بعدما وعده بتوفير منصب شغل في الميناء مقابل 3000 دينار ليغلق عليه هاتف في ما بعد.

وبعدها باشرت مصالح الأمن في التحريات التي أفضت إلى تحديد هوية المشتبه الذي ينحدر من منطقة داخلية لم يتم كشفها.

والمعروف لدى مصالح الأمن بسلوكه غير السوي.

ليتم توقيفه بأحد أحياء العاصمة وتقديمه للمثول أمام السلطات القضائية.