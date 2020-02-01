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أمن العاصمة يوقف مشتبه فيه إعتدى على زميله وسلب 500 مليون سنتيم منه

الوطني
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أمن العاصمة يوقف مشتبه فيه إعتدى على زميله وسلب 500 مليون سنتيم منه
بقلم فوزية مسعدي

تمكنت فرقة البحث والتدخل لمصالح أمن ولاية العاصمة من توقيف مشتبه فيه إعتدى على زميل له وسلب منه مبلغ 500 مليون سنتيم.

وأفاد المصدر، اليوم السبت في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن المشتبه فيه كان يعمل بإحدى المؤسسات الخاصة بتوزيع الحليب، قام رفقة شريكين له مسبوقين قضائيا بالإعتداء على محاسب الشركة وإستولوا على مبلغ 500 مليون سنتيم.

وتمكنت الفرقة من تحديد رقم تسجيل المركبة التي إستعملها المشتبه فيهم في عملية الإعتداء، وتبين انها مركبة خاصة بوكالة لكراء السيارات.

وأضاف البيان أن توقيف المشتبه فيه كان على مستوى مدينة زرالدة، وبعد مواجهته بالتهم المنسبوبة إليه إعترف بقيامه بعملية السرقة رفقة شريكين تم تحديد هويتهما.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا, تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بوضعه الحبس المؤقت.


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