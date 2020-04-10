أمن العاصمة يوقف مشتبه فيه سطا على مقر جمعية

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، مشتبها فيه عن قضية سرقة بالتسلق مع توفر ظرف الليل.

وطالت عملية السرقة إحدى الجمعيات، قام على إثرها المشتبه فيه بسرقة مبلغ 124 مليون سنتيم مع أغراض أخرى أغلبها إلكترونية.

وأوضح البيان أن قضية الحال عالجتها مصالح الأمن الحضري السابع بولوغين، بعد ترسيم شكوى من قبل أصحاب جمعية، مفادها تعرّض مقر الجمعية للسرقة.

ومكنت المعلومات الأوّلية المستقاة من مسرح الجريمة من قبل عناصر الشرطة، من تحديد هويّة الفاعل، بعد وضع خطّة أمنية محكمة.

وتمّ الإيقاع به، مع استرجاع مبلغ 124 مليون سنتيم، صفيحتين من المؤثّرات العقلية تحتوي على 17 قرص، مفاتيح دراجة نارية، جهاز حاسوب محمول، لوحة إلكترونية، و9 نظارات خاصة بذوي الإحتياجات الخاصّة.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في حق المشتبه فيه، تمّ تقديم ملفه أمام الجهات القضائية المختصّة للنظر فيه.