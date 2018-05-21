أمن العاصمة يوقف 10 أشخاص ويحجز كمية من الكيف المعالج

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، بحر الأسبوع الجاري، من توقيف 10 أشخاص بينهم وحجز 10 كلغ من الكيف المعالج و110 مليون سنتيم و13 هاتف نقال ومجموعة من الأسلحة البيضاء.

حيثيات العملية، حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، يحوز موقع النهار أونلايين على نسخة منه.

تعود عندما تلقت مصالح أمن مقاطعة حسين داي معلومة أمنية مفادها قيام أخوين بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى إقامتهما.

وبناءا على أمر من وكيل الجمهورية بتفيش المنزل، وبعد تطويق مكان اقامت المشبه فيهم.

تم حجز 9 كلغ من الكيف بغرقة أحد المشتبه فيهم بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 52 مليون سنتيم.

كما تم حجز في غرفة أخرى 1 كلغ من الكيف في و50 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 55 مليون سنتيم بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وميزان الكتروني.

وتوقيف عدد من المشتبه فيهم كانوا بعين المكان قبل أن يتم تقديمهم للمثول امام السلطات القضائية.