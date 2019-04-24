أمن العاصمة يوقف 3 أشخاص ويحجز 1547 مؤثر عقلي و3.3 مليون سنتيم

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف ثلاث أشخاص مشتبه فيهم كانوا بصدد إتمام صفقة بيع وشراء المخدرات الصلبة.

وحسب بيان ذات المصالح، فقد تم حجز1547 مؤثّر عقلي، ومبلغ 3.3 مليون سنتيم.

قضية الحال عالجتها فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي.

وهذا من خلال معلومة أمنية، مفادها عزم مجموعة من الشباب، إعداد صفقة بيع وشراء للمخدرات الصلبة وكذا المؤثرات العقلية بأحد أحياء قطاع الاختصاص، مستغلين في ذلك عطلة نهاية الاسبوع.

على إثر ذلك، قامت ذات الفرقة بإعداد خطّة أمنية محكمة مدعمّة بدوريات شرطة، لغرض الايقاع بالمشتبه فيهم الثلاث.

حيث تمّ الترصّد لأحدهم، وهو بصدد استكشاف منطقة تنفيذ الصفقة على متن سيارة سياحية.

بعدها التقى ببقية المشتبه فيهم، ليتم مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم في حالة تلبّس.

حيث تم حجز بحوزتهم 128) مؤثّر عقلي، 261 قرص مخدّر صلب من نوع “الاكستازي”، بالإضافة الى مبلغ مالي قدره (3.3) مليون سنتيم .

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ عرض المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداعهم الحبس المؤقّت.