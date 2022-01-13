أمن العاصمة يوقف 3 أشخاص ويسترجع أكثر من مليار سنتيم

تمكنت مصالح أمن الرويبة بالعاصمة، من توقيف 3 أشخاص، اثنان منهما محل أمر بالقبض، واسترجاع أكثر من مليار سنتيم.

وفي التفاصيل، عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثّلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الرويبة. قضية تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية، السرقة المقترنة بظرف التعدّد مع العود.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد تمت العملية تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصّة إقليميا.

ومكّنت العملية، عناصر الفرقة من تحديد هويّة 3 أشخاص مشتبه فيهم، اثنان منهم محل أمر بالقبض في قضايا مماثلة. متورّطين في سرقة مبلغ مالي معتبر من داخل سيارة لأحد المواطنين.

وبعد وضع خطّة محكمة مدعّمة بتحرّيات ميدانية عميقة، تمّ توقيف المشتبه فيهم الثلاثة المنحدرين من ولاية الجزائر.

كما تم استرجاع مبلغ مالي قدره 11880000 سنتيم، ومبلغ من العملة الصعبة قدره (460) أورو ومركبة سياحية.

هذا وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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العاصمة: أمن الحراش يحجز 24 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية للحراش، من حجر 24 ألف قرص مهلوس.

وفي هذا السياق عالجت ذات المصالح قضية الحيازة على المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة، البيع والترويج في إطار جماعة إجرامية منظمة.

حيث تمّ توقيف شخصين مشتبه فيهما ينحدران من ولاية الجزائر تتراوح أعمارهما ما بين 40 و 55 سنة مسبوقين قضائيا .

يأتي هذا تبعا لإذني التفتيش وتمديد الاختصاص الصادرين عن النيابة المختصة إقليميا، أوقفت ذات المصالح، المشتبه فيهما في القضية.

كما تمّ ضبط وحجز داخل منزلهما على كميّة معتبرة من المؤثّرات العقلية تقدر بـ(24000) قرص مختلفة الأنواع ومبلغ مالي فاق الـ(04) ملايير و 100 مليون سنتيم تعدّ من عائدات الإتجار غير المشروع.

هذا و بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا.