أمن العاصمة يوقف 39 شخصا ويضبط ما قيمته 38 ملیار سنتیم

تمكنت مصالح أمن ولایة الجزائر، ممثلة في فرقة البحث والتدخل “BRI” بالمصلحة الولائیة للشرطة القضائیة، من توقيف 39 شخصا مشتبھا فيه، على خلفیة تكوین جماعة إجرامیة منظمة عابرة للحدود الوطنیة.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، بلغت القیمة المالیة السوقیة لمحجوزات هذه القضیة 38 ملیار سنتیم.

وانطلقت قضیة الحال بعد استقاء عناصر فرقة البحث والتدخل معلومة أمنیة مفادھا وجود أشخاص مشتبه فیھم یعملون على تھریب معادن نفیسة وعملات أجنبیة خارج حدود الوطن.

وأسفرت التحریات المیدانیة عن تحدید ھویة عدّة أشخاص مشتبه فیھم. تمّ توقیف 39 شخصًا، من بینھم مھاجرون أجانب.

وأسفرت العملیة إجمالا عن ضبط 10.633 كلغ من المعدن الأصفر (ذھب)، و3081 غرامًا من المعدن الأبیض (فضة). و8349 غرامًا من النحاس. و3434 غرامًا من الحدید. و15 مركبة سیاحیة ونفعیة. و39 ھاتفًا نقالًا، و800 ملیون، و900 ألف سنتیم و11860 أورو، و17200 دولار أمریكي، و2420 لیرة تركیة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونیة المعمول بھا، تمّ تقدیم المشتبه فیھم أمام وكیل الجمھوریة لدى محكمة الدار البيضاء.