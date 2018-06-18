أمن العاصمة يوقف 4 أشخاص ويحجز 88 قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف 4 أشخاص وحجز 89 غرام من الكيف و88 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 24 ألف دينار وهاتفين نقالين، وذلك في عمليتين منفصلتين.

العملية الأولى حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للامن الوطني، تعود إثر ورود معلومة أمنية مفادها قيام شخصين أحدهما مسبوق قضائيا بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة على مستوى أحد أحياء حسين داي.

وعلى إثرها وبأمر تفتيش منزلهما، تم ضبط 34 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 21 ألف دينار.

كما تم ضبط في المنزل الثاني على 54 قرص مهلوس و1700 دينار.

أما العملية الثانية، تعود إثر استغلال مصالح أمن مقاطعة سيدي امحمد معلومة أمنية مفادها تواجد شخصين يستقلان سيارة.

وبعد توقفيها وتفتيش السيارة تم ضبط 89 غرام من الكيف ومبلغ مالي قدره 5000 دينار وهاتفين نقالين.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم كل الموقوفين على وكلاء الجمهورية المختصين إقليميا للنظر في ملفاتهم.