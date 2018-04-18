أمن العاصمة يوقف 5 أشخاص ويحجز أزيد من 3 آلف قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، بحر الأسبوع الجاري، من توقيف 5 أشخاص وحجز 3180 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدر بـ 8.6 مليون سنتيم.

وحسب بيان صادر من المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، فإن مصالح امن ولاية الجزائر، أوقفت شخصين بحوزتهما 1590 قرص مهلوس كان يقتنيانها من عند صيدلية ومبلغ مالي قدر بـ 4.3 مليون سنتيم وهاتفين نقالين.

وفي ذات السياق، أقفت مصالح أمن مقاطعة حسين داي، أثناء دوريات لعناصرها، شخصين على متن سيارة سياحية.

وبعد القيام بعملية التفتيش لذا أحدهكا بالفرار وبيده كيس بلاستيكي، وخلال توقيفه تم ضبط بحوزته على 490 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدر بـ 6000 دينار، والآخر ضبط بحوزته على طقعة مخدرات.

وبعد اخظاعهما للتحقيق تبين أن أحدهما كان بصدد ترويجها، وأما مصدرها فعترف ببموله الرئيسي.

وبأمر من وكيل الجمهورية، تم توقيف مموله في الرويبة، وأثناء تفتيش منزله عثر على 1100 قرص مهلوس، كان يقتنيها من صيدلية ومبلغ مالي قدر بـ 3.7 مليون سنتيم.

وتم تقديم جميع المقوفين للمثول أمام الجهات القضائية للنظر في ملفاتهم.