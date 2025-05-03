أمن العاصمة يوقف 5 أشخاص ويحجز 100 ألف أورو مزورة!

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بابا علي، الأسبوع المنصرم، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في تزوير العملة الأجنبية بهدف طرحها في السوق الوطنية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تعود أطوار القضية، بعد تلقي ذات الفرقة معلومة مفادها شخص يحوز على مبلغ مالي من العملة المزورة. بضواحي بئر التوتة بغرض طرحها للتداول في السوق.

ليتم وضع خطة محكمة، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، أسفرت عن إيقاف عناصر الشبكة المتكونة من 5 أشخاص، مع ضبط وحجز مبلغ مالي مقدر بـ 105300 أورو مزورة.

بالإضافة إلى أجهزة مستعملة في عملية تزوير العملة، وأسلحة بيضاء محظورة، ومركبة سياحية.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهما عن قضية تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية المساس بالاقتصاد الوطني، تزوير وتوزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.