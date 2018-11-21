أمن العاصمة يوقف 50 شخصا متابعين قضائيا

أوقفت قوات الشرطة التابعة لأمن ولاية الجزائر 50 شخصا مشتبه فيهم لإرتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، وفق ما أفاد به بيان لأمن الولاية، اليوم الأربعاء.

وحجزت كمية من الكيف المعالج، و 280 قرص مهلوسي بالإضافة إلى 36 سلاح أبيض محظور من مختلف الأنواع والأحجام .

وتمت هذه العملية، بعد أن قامت قوات الشرطة لأمن الولاية بتنفيذ عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء.

أسفرت عن توقيف 50 شخص مشتبه فيهم لإرتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون على غرار الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية

بالإضافة إلى حمل أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي، تم من خلالها حجز كمية من الكيف المعالج

وكما تم ضبط 280 قرص مهلوس وكذا 36 سلاح أبيض محظور من مختلف الأنواع والأحجام.