أمن العاصمة يوقف 7 أشخاص ويحجز 1168 قرص مؤثّر عقلي

انطلاقا من معلومات عبر الرقم الأخضر

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر عن طريق الأرقام الخضراء 48/15 ورقم النجدة 17 الموضوعة تحت تصرّف المواطنين.

ثلاث قضايا متعلّقة بالبيع والمتاجرة في المخدرات وكذا المؤثّرات العقلية، مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة.

حيث تمّ توقيف 7 أشخاص وحجز 1168 قرص مؤثّر عقلي وقطعة من القنب الهندي ومبلغا ماليا قدره 25550 دينار وسكينين من الحجم الكبير.

القضية الأولى انطلقت بناء على الرقم الأخضر 48/15، مفادها وجود أشخاص بصدد البيع والمتاجرة في

المخدرات بحي الجبل بوروبة، لتنطلق التحريات من قبل عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية

الحراش، واستنادا للمعلومات المتحصّل عليها، تمّ توقيف شخصين واسترجاع 6039 قرص مؤثّر عقلي وقارورة

تحتوي على سائل مخدّر ومبلغ مالي قدره 1300 دينار وسكينين من الحجم الكبير.

في نفس اليوم، تمكّن عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الحراش بعد تحصّلهم على معلومات

عن طريق الرقم الأخضر 48/15، من توقيف شخصين آخرين مشتبه فيهما كانا على متن سيارة بحي برج

البحري، وبعد إخضاعهما لعملية المراقبة الامنية الإدارية، تمّ حجز 536 قرص مؤثّر عقلي ومبلغ مالي قدره 24250 دينار.

أما القضية الثالثة والتي تمت معالجتها كذلك عن طريق الرقم الأخضر 48/15، فقد قام عناصر فرقة الشرطة

القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، بتوقيف شخصين مشتبه فيهما بحي الإقامة شعباني بوادي

حيدرة، مع حجز 29 قرصا مؤثّرا عقليا وقطعة من المخدرات من نوع القنب الهندي.