أمن العاصمة يُحذر من مشتبه فيه بإصدار شيك بدون رصيد وتبييض الأموال

وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر نداء للجمهور حول شخص مشتبه فيه بإصدار شيك بدون رصيد وتبييض الأموال.

وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة حسين داي تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثالث ديار العافية بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي. إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة : المدعو ” ب . ع “. مشتبه فيه في قضايا النصب الموجه للجمهور، جنحة إصدار شيك بدون رصيد جنحة تبييض الأموال.

ووجهت مصالح أمن ولاية الجزائر ، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف ذكره، سواء إلتقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بصفته شاهدا. التوجه إلى مقر الأمن الحضري الثالث ديار العافية . أو إلى محكمة حسين داي ، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

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