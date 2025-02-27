أمن العاصمة يُسطر مخططاً خاصا لحماية المواطنين تحسباً لشهر رمضان

سطّرت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا أمنيا خاصا بشهر رمضان المعظّم، تضمن جملة من التدابير والإجراءات لتأمين المواطنين وممتلكاتهم.

وحسب بيان المصالح ذاتها، تم إتخاذ إجراءات وتدابير أمنية تحسُّباً لشهر رمضان المبارك.

وستعمل التشكيلات الأمنية على ضمان تغطية أمنية بمختلف قطاع الاختصاص بدءاً بالأسواق والمساجد، الفضاءات والساحات العمومية، أماكن التسلية والترفيه، وصولاً إلى محطّات نقل المسافرين (البرية، السكّة الحديدية، الميترو والترامواي) التي تعرف حركة دائمة طوال الشهر المبارك.

وتزامناً مع الشهر الفضيل، تم وضع تشكيل أمني خاص لتأمين المصلين بجامع الجزائر.

وستكون للمصالح العملياتية مهام خاصة لتأمين مختلف التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية التي ستقام بقطاع الاختصاص. من خلال اتّخاذ وضعيات ثابتة ودوريات راكبة وأخرى راجلة، لتنظيم هذه التظاهرات، وستعمل أيضاً على تسهيل انسيابية حركة المرور بمختلف الأحياء والشوارع.

كما تقوم بالتوعية والتحسييس لمختلف سواق المركبات من أخطار حوادت المرور وعدم احترام قانون المرور، كالسرعة المفرطة، خاصة قبيل الإفطار.

وستعمل أفواج ميدانية من شرطة العمران وحماية البيئة، مدعّمة بتشكيلات أخرى، على تطهير محيط الأسواق والمساحات العمومية من الباعة غير الشرعيين.

وتضمّن المخطط تكثيف الدوريات لمحاربة ظاهرة الحظائر غير الشرعية، وكذا ردع المخالفين بخصوص التجاوزات المتعلّقة بالصحة والبيئة.

فيما ستقوم مختلف فرق الشرطة القضائية، من خلال تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة، بتجسيد الوجود الدائم في الميدان، والمستمر لمواجهة جرائم المساس بالأشخاص والممتلكات وحفظ الأمن والسكينة العامة.