أمن العاصمة يُفكك جمعية أشرار ويسترجع 500 مليون سنتيم مزوّرة

تمكنت مصالح أمن العاصمة، من تفكيك جمعية أشرار، تعمل على تزوير وتقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني.

وحسب خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، تم خلال هذه العملية النوعية، استرجاع مبلغ مالي مزوّر قدره 500 مليون سنتيم، مبلغ من العملة الوطنية قدره 40 مليون سنتيم، ومبلغ من العملة الأجنبية قدره 300 أورو.

وتعود تفاصيل هذه العملية، بعدما تمكّنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، من معالجة قضيّة تكوين جمعية أشرار تعمل على تزوير وتقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني، مع المساهمة عن قصد في توزيعها بالإقليم الوطني.

بالإضافة إلى حيازة أوراق وقصاصات ملوّنة ومعدّات مهيّأة لغرض النصب والاحتيال، والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني.

وتم في ذات السياق، توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة.

كما تمّ في نفس السياق، حجز معدّات مهيّأة للاستعمال في عمليات النصب والاحتيال، تمثّلت في خمس 5 رزم مرتّبة من قصاصات أوراق نقدية، وصندوق فولاذي تقليدي الصنع يستعمل في عملية التزوير.

بالإضافة إلى استرجاع 3 مركبات، كانت عناصر الشبكة الإجرامية تستعملها لأغراضهم الإجرامية.​

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداعهم الحبس المؤقّت.