أمن العاصمة يُكرم النساء المُنتسبات للأمن الوطني والإعلاميات

كرمت مصالح أمن العاصمة، اليوم الأحد، النساء المنتسبات للمؤسسة الأمنية والعاملات في سلك الدرك الوطني والجمارك والقضاء والإعلاميات.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، نظمت ذات الهيئة الأمنية، على مستوى وحدة التدخل بالقبة، حفلا تكريميا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأشاد رئيس أمن العاصمة، مراقب شرطة امحمد بطاش، بالمنسوب النسوي المتنامي داخل المؤسسة الشرطية.

ونوه بطاش، بالعناية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للعنصر النسوي تقديرا وعرفانا بكفاءة المرأة الشرطية وأدائها المتميز.

وأشار ذات المسؤول لما حققته المرأة الشرطية وجميع المنتسبات لأمن ولاية الجزائر والأمن الوطني على تباين رتبهن من مكاسب خلال مسارها الحافل بالإنجازات.

كما أشاد رئيس أمن ولاية الجزائر، بالرسالة التي بعث بها المدير العام للأمن الوطني بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف لـ8 مارس.

ويأتي هذا الحفل التكريمي عرفانا بالمجهودات المعتبرة المبذولة من قبل المرأة الجزائرية، وإشادة بالنتائج التي حققتها في شتى المجالات.

وعلى هامش الحفل، تم توزيع هدايا رمزية على المدعوات وتهنئتهن بهذه المناسبة.